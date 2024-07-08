Ученые определили участок мозга, отвечающий за любопытства

В исследовании приняли участие 32 добровольца. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения изменений уровня кислорода в крови мозга участников во время просмотра изображений.

Участникам показывали специальные изображения — текстограммы, представляющие собой объекты различной степени искажения (морж, лягушка, танк, шляпа). Чем сложнее было узнать объект, тем выше была любопытство испытуемых.

Анализ активности мозга показал, что во время любопытства возрастает активность в задней височной коре (OTC), расположенной чуть выше ушей. Этот участок мозга отвечает за зрение и распознавание объектов.

Кроме того, активными становились передняя поясная, участвующая в сборе информации, и префронтальная кора (vmPFC), отвечающая за оценку субъективных восприятий ценности и уверенности в различных ситуациях.