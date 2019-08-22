Ученые определяют уровень загрязнения по состоянию меда и лососевых рыб

Как оказалось, ученым уже давно известно о том, что медоносные пчелы собирают небольшое количество металлических элементов (железо, цинк и загрязняющие вещества, такие как свинец и кадмий), которые попадают на цветы и листья. Они несут эти кусочки металлов обратно в улей, где в крошечном количестве попадают в мед. Тем не менее, именно сейчас исследователи впервые смогли четко установить источники металлов, переносимых пчелами и их продуктами, что сделало из них надежный биомаркер по изучению загрязнения окружающей среды.

”Мы обнаружили, что пчелы способны выполнять тяжелую работу за нас: они отправляются в тысячи мест, где могут приземляться частицы пыли, содержащие металл, а затем приносят образцы обратно в центральный улей. Оттуда мы можем взять мед чтобы проанализировать его и начать определение источника загрязняющих веществ, таких как свинец”, — рассказала член команды, работающей в Тихоокеанском центре изотопных и геохимических исследований, доктор философских наук Кейт Смит.