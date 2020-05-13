Ученые опровергли миф о необходимости сжигать отходы от больных коронавирусом

Так, по подсчетам экспертов, только в таких азиатских городах, как Манила, Джакарта, Бангкок и Куала-Лумпур, за каких-то два месяца карантина скопилось более 50 тыс тонн медицинских отходов. И если местные власти примут решение избавиться от них через сжигание, то последствие у данного поступка будут очень серьезными, как минимум с точки зрения экологического урона.

Для того, чтобы показать, что подобные меры излишни, ученые рассказали следующее: коронавирус нового типа есть ни что иное как липидный вирус. Подобный тип вирусов убивается достаточно просто: перед уничтожением, отходы достаточно обработать соленой водой температурой в 57 °С в течение получаса.