Ученые опровергли мнение о попадании микрочастиц из унитаза на зубную щетку

Для осуществления исследования ученые попросили людей прислать им по почте свои зубные щетки, указав также данные о том, как часто они ее использовали и в каком месте ее располагали. Впоследствии с щеток взяли ДНК и проанализировали типы микроорганизмов, расположенных на их поверхности. Далее исследователи сравнили полученные сообщества с теми, которые были описаны в проекте «Микробиом человека». Отметим, что проект предназначен для идентификации и каталогизации микробной флоры здоровых людей.

Выяснилось, что большинство бактерий и микроорганизмов на зубных щетках родом из рта и кожи человека. В то же время, встречаются и сообщества из кишечника, однако в очень малых количествах. Также исследователи обратили внимание на то, что на щетках людей, которые отмечали регулярность чистки зубов и эксплуатации зубной нити, фиксировалось меньшее разнообразие бактерий и микроорганизмов.