Ученые опровергли пользу проветриваний

В рамках исследования ученые провели ряд экспериментов с участием добровольцев. Так, участникам необходимо было лишь осуществлять повседневные дела в помещениях. Далее исследователи анализировали воздух в испытуемой комнате, пытаясь выявить наличие 19 самых часто встречающихся в квартирах химических веществ. Следом за этапом замеров шел этап проветривания, после которого ученые вновь осуществляли замеры.

Несмотря на то, что после проветривания помещения концентрация химических веществ уменьшалась, через восемь-55 минут уровень загрязненности достигал первоначальной отметки. Ученые сообщили, что это может быть связано с тем, что пыль при проветривании просто оседает на предметах, а после снова оказывается в воздухе.