Ученые опровергли популярный миф о похудении

Наука и технологии
Сегодня в 14:23
Ученые опровергли популярный миф о похуденииРечь о "быстрых" и "медленных" углеводах
Исследователи доказали ложность популярного мифа о том, что благодаря употреблению «медленных» углеводов можно похудеть, а за счет «быстрых» углеводов, напротив, потолстеть.
Отметим, что «быстрыми» углеводами называют продукты, обладающие высоким гликемическим индексом, а «медленными» считаются те, что имеют низкий гликемический индекс. В новом исследовании специалисты опровергли влияние данных продуктов на похудение.
“Это исследование является первым, которое окончательно продемонстрировало, что быстрые углеводы не делают вас толстыми. Вопреки распространенному мнению, те, кто питается продуктами с высоким содержанием ГИ, с большей вероятностью страдают ожирением или набирают вес, чем те, кто потребляет диету продуктов с низким ГИ. Кроме того, они с меньшей вероятностью похудеют”, — заявил один из авторов исследования Гленн Гессер.