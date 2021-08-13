Ученые опровергли популярный миф о похудении

Отметим, что «быстрыми» углеводами называют продукты, обладающие высоким гликемическим индексом, а «медленными» считаются те, что имеют низкий гликемический индекс. В новом исследовании специалисты опровергли влияние данных продуктов на похудение.

“Это исследование является первым, которое окончательно продемонстрировало, что быстрые углеводы не делают вас толстыми. Вопреки распространенному мнению, те, кто питается продуктами с высоким содержанием ГИ, с большей вероятностью страдают ожирением или набирают вес, чем те, кто потребляет диету продуктов с низким ГИ. Кроме того, они с меньшей вероятностью похудеют”, — заявил один из авторов исследования Гленн Гессер.