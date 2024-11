Ученые опровергли старые теории о развитии мозга

Между видами

Ученые из Университета Рединга, Оксфордского университета и Даремского университета сделали открытие в области эволюции человеческого мозга. Согласно их новому исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, увеличение размера мозга у человека и его ближайших предков происходило постепенно, а не скачкообразно, как считалось раньше.