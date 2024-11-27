Ученые опровергли старые теории о развитии мозга

Команда исследователей собрала крупнейшую базу данных о человеческих ископаемых, охватывающую 7 миллионов лет эволюции. С помощью передовых статистических методов и компьютерного моделирования они смогли восполнить пробелы в ископаемом материале и представить наиболее полное представление о том, как увеличивался размер мозга у древних людей.

Профессор Крис Вендетти из Университета Рединга, соавтор исследования, отметил, что исследование кардинально меняет представление об эволюции мозга человека. Было обнаружено, что увеличение мозга происходило не через скачки между видами, а через постепенные изменения внутри каждого вида, подобно обновлениям программного обеспечения.

Ранее считалось, что такие виды, как неандертальцы, не изменялись со временем. Однако новое исследование показало, что эволюция мозга была гораздо более постепенной и непрерывной. Ученые пришли к выводу, что большие эволюционные изменения могут происходить без резких событий и изменений.

Исследование также показало, что у более крупных видов обычно были большие мозги, однако в пределах одного вида размер мозга не всегда соответствовал размеру тела. Это свидетельствует о том, что факторы, влияющие на развитие мозга в течение миллионов лет, гораздо сложнее, чем те, что наблюдаются внутри одного вида.