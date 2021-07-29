Ученые опровергли связь между уровнем тестостерона и успешностью мужчин

В рамках научной работы специалисты изучили данные, собранные французскими психологами и биологами специально для проекта UK Biobank. В результате выяснилось, что тестостерон не оказывает существенного влияния на формирование персональных качеств мужчин. Так, мужчины, которые имеют высокий уровень данного гормона, не обязательно добиваются больших социальных и экономических успехов.

“Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается”, — поделилась Аманда Хьюз, ведущий научный сотрудник.