Ученые опровергли связь между успеваемостью по физике и полом

В рамках научной работы специалисты из Департамента физики и астрономии изучили среднесрочные экзамены и итоговые оценки более чем 10 тысяч студентов из Техаса, которые были зачислены на четыре вводных курса физики за десятилетие. В результате исследования ученые не нашли доказательств того, что студенты мужского пола регулярно превосходят студенток в эти курсы.

”Нет устойчивой тенденции к тому, что студенты мужского пола опережают студенток”, - поделилась одна из авторов исследования, физик Texas A&M и президентский профессор педагогического мастерства Татьяна Ерухимова.