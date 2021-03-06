Наука и технологии
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Ученые опровергли связь между успеваемостью по физике и полом
Наука против стереотипов
Ученые Техасского университета A&M провели исследование, направленное на выявление связи между успеваемостью по физике и полом. Результаты работы опровергают стереотип о том, что студенты мужского пола имеют лучшую успеваемость в области естественных наук, в особенности физики, чем студентки.
В рамках научной работы специалисты из Департамента физики и астрономии изучили среднесрочные экзамены и итоговые оценки более чем 10 тысяч студентов из Техаса, которые были зачислены на четыре вводных курса физики за десятилетие. В результате исследования ученые не нашли доказательств того, что студенты мужского пола регулярно превосходят студенток в эти курсы.
”Нет устойчивой тенденции к тому, что студенты мужского пола опережают студенток”, - поделилась одна из авторов исследования, физик Texas A&M и президентский профессор педагогического мастерства Татьяна Ерухимова.