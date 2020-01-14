Ученые опровергли утверждение о том, что сделавшие аборт женщины жалеют о своем решении

Для этого группа специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провела новейшее исследование того, что происходит с подобными женщинами в долгосрочной перспективе — прежде науке удалось лишь убедиться в том, что нет никакой связи между проведением абортов и повышенным риском суицида нет. В результате анализа данных, полученных от 667 женщин, сделавших в свое время аборт, авторы исследования получили достаточно неожиданные даже для себя самих результаты.

Во-первых, спустя всего неделю после прерывания беременности примерно 51% женщин демонстрировали положительный эмоциональный фон, около 20% рассказали, что не испытывают никаких эмоций в связи с принятым решением и лишь 17% заявили об отрицательном ощущении после сделанного аборта. Также интересным кажется то, как подобный поступок оценивали женщины с точки зрения “правильности принятого решения” — сразу после аборта 95% опрошенных женщин сказали, что сделали все правильно, а уже к концу исследования, примерно через год, уже 99% женщин не сомневались в своем шаге.