Ученые опровергли влияние адреналина на организм при опасности

Новейшее исследование показывает, что почти сразу же после того, как мозг мыши и человека распознает наличие поблизости опасности, он “передает” данную информацию костным тканям, которые, в свою очередь, выбрасывают в кровь остеокальцин, запускающий реакцию “бей или беги” в ответ на стресс.

Остеокальцин — белок, влияющий на функции различных областей организма: от поджелудочной железы и до самых мышц. Прежние исследования продемонстрировали возможность остеокальцина помогать регулировать обмен веществ.