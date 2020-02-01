Ученые опубликовали первые фотографии распространения опасного вируса

Так, на размещенной учеными фотографии можно наблюдать клетку, которая подвергается атаке коронавируса 2019-nCoV. По словам экспертов, каждая зараженная вирусом клетка может формировать тысячи носителей новых вирусных частиц.

Ученый из университета Гонконга Джон Николс, который является одним из исследователей коронавируса, сообщил, что университет готов осуществить передачу результатов данного исследования тем ученым, которые не имеют доступа к штаммам.

Напомним, что на данный момент в России выявлено два случая заражения пневмонией нового типа. Сообщается, что власти сделали все возможное для ограничения распространения вируса в стране, в частности начали подготовку к эвакуации россиян из Уханя.