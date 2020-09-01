Ученые опубликовали теорию о существовании жизни на Венере

”Тяжелые водяные капли устремляются вниз, неся с собой споры, которые затем снова оказываются в высоких слоях атмосферы вместе с воздушными потоками. Наша теоретическая модель показала, что такая вертикальная миграция вполне реальна в атмосфере Венеры <...> Температура на поверхности Венеры слишком высокая для органики, а в атмосфере планеты практически нет воды. Но мы все-таки описали сценарий, при котором на Венере могла бы существовать органическая жизнь. Подтвердится ли наша гипотеза — покажут будущие проекты по исследованию Венеры”, — рассказала соавтор работы Сара Сигер из Массачусетского технологического института