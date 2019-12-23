Ученые открыли безопасную альтернативу УЗИ и рентгену

Хоть современный ультразвук и является одним из самых дешевых, а также простых и безвредных методов визуализации, у него все же есть свои недостатки. Так, до сих пор для такого исследования был необходим достаточно близкий контакт устройства с телом пациента, что сложно назвать приятной процедурой. Новейшая же разработка ученых из MIT предполагает использование лазера, который создает ультразвуковые волны, проникающие в организм человека и отражающиеся от тканей и органов. И хоть это и звучит как новый тип пыток, на деле данный метод оказался еще более безопасным и удобным для медицинских работников.

К слову, новый метод будет крайне полезен в случаях, когда пациенты, которым необходимо обследования, получили множественные ожоги или перенесли операцию — то есть в тех случаях, когда пациенту противопоказан контакт со сторонним оборудованием.