Ученые открыли «чёрный ящик» ИИ для улучшения солнечных батарей

Опубликовано 28 августа 2024, 22:001 мин.
Ученые открыли «чёрный ящик» ИИ для улучшения солнечных батарейНовый метод улучшает молекулы
Учёные из Университета Иллинойс в Эрбана-Шампейн совместно с коллегами из Университета Торонто разработали метод, позволяющий раскрыть «черный ящик» искусственного интеллекта (ИИ) в химии. Они создали скрининговую платформу, которая интегрирует ИИ с автоматизированным синтезом и экспериментальной проверкой, что позволяет улучшать молекулы для поглощения солнечной энергии.
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Исследователи использовали рамановскую спектроскопию и машинное обучение, чтобы определить ключевые химические принципы, обеспечивающие стабильность молекул.
В рамках закрытого цикла экспериментов ИИ предложил новые химические соединения для синтеза и тестирования, что позволило выявить молекулы, которые значительно более устойчивы к свету. Это открытие может ускорить разработку органических солнечных элементов, которые обладают высоким потенциалом, но страдают от проблем со стабильностью.
Работа опубликована в журнале Nature и демонстрирует, как ИИ может помочь в создании новых научных гипотез и упрощении поиска эффективных молекул.