Ученые открыли «чёрный ящик» ИИ для улучшения солнечных батарей

Исследователи использовали рамановскую спектроскопию и машинное обучение, чтобы определить ключевые химические принципы, обеспечивающие стабильность молекул.

В рамках закрытого цикла экспериментов ИИ предложил новые химические соединения для синтеза и тестирования, что позволило выявить молекулы, которые значительно более устойчивы к свету. Это открытие может ускорить разработку органических солнечных элементов, которые обладают высоким потенциалом, но страдают от проблем со стабильностью.

Работа опубликована в журнале Nature и демонстрирует, как ИИ может помочь в создании новых научных гипотез и упрощении поиска эффективных молекул.