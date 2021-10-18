Ученые открыли диету, которая снижает вероятность смерти

Об этом сообщается в издании The BMJ. Так, согласно выводам исследователей, снижающей риск смерти является диета с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты. Отмечается, что альфа-линоленовая кислота является полиненасыщенной жирной кислотой группы Омега-3. Ею богаты орехи, соя, а также растительные масла.

Причем ранее исследователи уже замечали, что такая диета снижает вероятность смерти от коронарной болезни сердца. Сейчас же исследователи изучили данные 41 исследования, направленного на выявление связи между альфа-линоленовой кислотой и летальным исходом. В результате оказалось, что данный рацион питания уменьшает риск смерти от всех причин на 10%. В то же время, для болезней сердца этот показатель оценивается в 8%, тогда как для коронарной болезни сердца — 11 %.

Однако предполагается, что подобная диета может увеличивать вероятность смерти от рака. Данная связь нуждается в дальнейшем изучении, однозначного мнения у ученых по этому поводу — нет. Возможно на результаты оказали влияние другие факторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.