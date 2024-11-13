Ученые открыли новое вещество для контроля аппетита и веса

До сих пор BHB (бета-гидроксибутират) был известен как вещество, вырабатываемое печенью и использующееся организмом как источник энергии. Однако недавние исследования показали, что уровень BHB повышается после голодания или физических нагрузок, что привлекло внимание ученых к его возможному применению для лечения ожирения.

В новом исследовании ученые обнаружили, что BHB участвует в метаболическом процессе, образуя соединение с аминокислотами, известное как BHB-Phe. Это вещество активно воздействует на центры мозга, которые регулируют поведение, связанное с приемом пищи, и помогает снижать массу тела. Эксперименты с мышами показали, что BHB-Phe подавляет аппетит и снижает вес.

Интересно, что BHB-Phe имеет схожее действие с другим соединением — Lac-Phe, которое было открыто ранее и также уменьшает потребление пищи. Однако ученые выяснили, что BHB-Phe и Lac-Phe активируют разные нейроны в мозге, что указывает на различные механизмы воздействия на организм.