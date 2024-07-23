Ученые открыли новые методы оценки сознания у пациентов после травм мозга

Исследователи под руководством Адриана Оуэна, профессора когнитивной нейронауки, разработали технологию, которая сочетает функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), электроэнцефалографию (ЭЭГ) и функциональную ближнюю инфракрасную спектроскопию (фНИРС). Эти методы позволяют определять сознание и общаться с пациентами, которые выглядят без сознания после травм.

Новаторский подход поможет врачам лучше оценивать состояние пациентов и принимать важные клинические решения. Учёные уверены, что эти технологии не только улучшат диагностику и прогнозирование, но и внесут ясность в этические и юридические вопросы лечения.