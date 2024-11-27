Ученые открыли новый механизм борьбы с ожирением через нервную систем

Исследование, проведенное специалистами Оксфордского университета и Центра исследований ожирения в Бразилии, показало, что нейропептид Y (NPY), ранее изучавшийся только в контексте центральной нервной системы, оказывает мощное влияние на периферию. В периферической нервной системе NPY ускоряет метаболизм и способствует превращению жировых клеток в термогенные клетки, которые сжигают жир для выработки тепла.

Ученые обнаружили, что треть симпатических нервов выделяет NPY, воздействуя на клетки, окружающие кровеносные сосуды. Эти клетки преобразуются в бурый жир, который играет ключевую роль в регулировании метаболизма. Эксперименты на мышах показали, что отсутствие NPY в периферической нервной системе приводит к ожирению и снижению способности поддерживать температуру тела в холоде.

Особенно интересно, что в центральной нервной системе NPY вызывает чувство голода, а в периферической — ускоряет сжигание калорий. Это противоречие помогает объяснить, почему изменения в NPY связаны с ожирением, но не с перееданием.