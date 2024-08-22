Ученые открыли новый механизм наследования мутаций

Доктор Анна Хан и доцент Стивен Зурин из Института мозга Квинсленда обнаружили, что митохондриальная ДНК, важная для функционирования клеток, с возрастом мутирует, что приводит к заболеваниям, таким как деменция, рак и диабет. Они выявили два фермента, которые регулируют химическую модификацию метилирование аденина (6mA) в митохондриальной ДНК у разных видов, включая человека.

Удаление этой модификации приводит к неконтролируемому накоплению мутаций. Увеличение уровня 6mA может замедлить прогрессирование заболеваний. Исследование демонстрирует, как эпигенетические метки защищают от болезнетворных мутаций и обеспечивают здоровье клеток.