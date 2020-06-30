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Ученые открыли новый штамм свиного гриппа, способного вызвать очередную пандемию
И все из-за его возможности передаваться от человека к человеку
В научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована свежая статья, в которой говорится о том, что китайские ученые открыли новый штамм свиного гриппа, способного вызвать ещё одну пандемию.
Важно понимать, что одним из основных факторов, который сдерживает свиной и птичий грипп от перехода в полноценную эпидемию, является их невозможность быстро передаваться от человека к человеку. И именно таким свойством и обладает новый штамм свиного гриппа, открытый исследователями из Китая.
”Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, который может вызвать новую пандемию гриппа. По своему профилю он отличается от современных сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку. При этом у него есть все характерные черты вируса H1N1, который вызвал глобальную пандемию свиного гриппа в 2009 году”, - говорится в докладе ученых.