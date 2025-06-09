Ученые открыли новый тип магнетизма, с которым компьютеры станут быстрее и холоднее

Речь идет о p-волновом магнетизме, открытие которого может стать прорывом для разработки сверхбыстрых, компактных и энергоэффективных спинтронных устройств — альтернативы классическим электронным чипам.

Открытие сделано в двумерном кристалле йодида никеля (NiI₂), где ученые выявили уникальную структуру спинов электронов: они выстраиваются в зеркально симметричные спирали.

Такая конфигурация позволяет электрическим полем переключать спин — ключевой элемент спинтроники, где информация передаётся не зарядом, а направлением спина электрона. Это позволяет значительно сократить потребление энергии и тепловыделение при передаче и хранении данных.

Хотя эффект p-волнового магнетизма был зафиксирован только при температуре около 60 К (−213 °C), учёные уверены: найдя подходящий материал, работающий при комнатной температуре, можно будет создать новое поколение памяти и процессоров, лишённых перегрева и потребляющих в тысячи раз меньше энергии.