Ученые открыли планету, которая может оказаться обитаемой

Планета, получившая название TOI-715b, превосходит Землю по размерам в 1.55 раза и находится в так называемой консервативной обитаемой зоне своей звезды, что делает возможным существование на ней жидкой воды.

TOI-715b совершает оборот вокруг своей звезды всего за 19 дней, но благодаря тому, что красные карлики, вроде TOI-715, излучают меньше света, чем наше Солнце, планета получает достаточное количество энергии для поддержания умеренного климата.

Это открытие не только увеличивает количество потенциально обитаемых миров в нашей галактике, но и предоставляет уникальную возможность для изучения атмосфер экзопланет с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Интерес к TOI-715b особенно велик из-за ее расположения вблизи звезды, что позволяет эффективно использовать время наблюдений космического телескопа для анализа атмосферы планеты.

Ожидается, что дальнейшие исследования помогут уточнить, может ли TOI-715b поддерживать жизнь, и расширить наше понимание условий, необходимых для обитаемости планет во Вселенной.