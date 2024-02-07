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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 08:12
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Ученые открыли планету, которая может оказаться обитаемой

Интригующе
Астрономы обнаружили новую планету, вращающуюся вокруг красного карлика на расстоянии около 137 световых лет от нас, которая может оказаться обитаемой.

Планета, получившая название TOI-715b, превосходит Землю по размерам в 1.55 раза и находится в так называемой консервативной обитаемой зоне своей звезды, что делает возможным существование на ней жидкой воды.

TOI-715b совершает оборот вокруг своей звезды всего за 19 дней, но благодаря тому, что красные карлики, вроде TOI-715, излучают меньше света, чем наше Солнце, планета получает достаточное количество энергии для поддержания умеренного климата.

Это открытие не только увеличивает количество потенциально обитаемых миров в нашей галактике, но и предоставляет уникальную возможность для изучения атмосфер экзопланет с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Интерес к TOI-715b особенно велик из-за ее расположения вблизи звезды, что позволяет эффективно использовать время наблюдений космического телескопа для анализа атмосферы планеты.

Ожидается, что дальнейшие исследования помогут уточнить, может ли TOI-715b поддерживать жизнь, и расширить наше понимание условий, необходимых для обитаемости планет во Вселенной.

Источник:Universe Today
Автор:Булат Кармак
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#космос
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#NASA