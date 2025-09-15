Ученые открыли планету с противоречащей современной науке атмосферой

Обычно подобные планеты состоят преимущественно из гелия — их внешние слои выжигаются мощным излучением нейтронной звезды. Однако новые спектрографические данные показали: атмосфера PSR J2322-2650b почти полностью состоит из углерода, причём в необычных формах — молекул C₂ и C₃.

Дневная сторона планеты нагревается выше 2000 °C и демонстрирует чёткие химические сигнатуры, тогда как ночная сторона выглядит «поглощённой сажей», без выраженных спектральных линий. Анализ показал рекордные соотношения C/O и C/N — в сотни и тысячи раз выше земных.

Такая химия не объясняется стандартными моделями формирования планет в системах «чёрных вдов». Учёные предполагают редкие сценарии, вроде слияния «углеродных» белых карликов, но даже они не дают полного ответа.

Открытие заставляет пересмотреть теории образования атмосфер и может стать толчком к новой научной дискуссии.