Ученые открыли способ делать точные погодные прогнозы на месяц вперёд

Исследователи из Университета морской науки и атмосферы им. Розенштиеля и Университета Джорджа Мейсона планируют добиться преодоления этого критического пробела в современном прогнозировании погоды с помощью уникального проекта SubX. Ученые отмечают, что данный проект обеспечивает лучшие субсезонные прогнозы для Национальной метеорологической службы. Алгоритмы работы SubX позволяют восполнять пробелы между прогнозом погоды и прогнозом сезонных условий, которые определяется медленно меняющимися условиями океана, в частности температурой поверхности моря, влажностью и изменчивостью почвы в климатической системе.

”Публичная база данных SubX предоставляет 3-4-недельные прогнозы прямо сейчас и предоставляет исследователям инфраструктуру данных, чтобы исследовать, как сделать их еще лучше в будущем”, - поделились специалисты. Более того, SubX смог предсказать количество осадков от урагана “Майкл”, а также от полярного вихря, поразившего среднезападный США и восточную Канаду.