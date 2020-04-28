Ученые открыли вирус, способный превратить пчел в зомби

Так, вирус, оказывающий достаточно необычное влияние на пчел, получил название IAPV. Те насекомые, что к своему несчастью все же заразились им, на ранних этапах заболевания начинают вести себя достаточно странным образом — после того, как они собирают необходимый нектар, они не летят в сторону родного улья — вместо этого они направляются в сторону “дома” чужой, соседней колонии. Таким образом пчелы крайне быстро распространяют данный вирус.

”Самый интересный результат наших наблюдений заключается в том, что заражение вирусом IAPV повышает вероятность того, что переносящие его особи будут приняты в чужие колонии пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего среди пчел обычно не происходит”, — рассказал ведущий автор исследования Адам Долезал.