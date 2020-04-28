ferra.ru

Ученые открыли вирус, способный превратить пчел в зомби

Что еще интересного подготовил нам 2020?
В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована свежая статья, в которой рассказывается о том, как ученые из Иллинойского университета открыли вирус, способный превратить пчел в зомби.

Так, вирус, оказывающий достаточно необычное влияние на пчел, получил название IAPV. Те насекомые, что к своему несчастью все же заразились им, на ранних этапах заболевания начинают вести себя достаточно странным образом — после того, как они собирают необходимый нектар, они не летят в сторону родного улья — вместо этого они направляются в сторону “дома” чужой, соседней колонии. Таким образом пчелы крайне быстро распространяют данный вирус.

”Самый интересный результат наших наблюдений заключается в том, что заражение вирусом IAPV повышает вероятность того, что переносящие его особи будут приняты в чужие колонии пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего среди пчел обычно не происходит”, — рассказал ведущий автор исследования Адам Долезал.

Останови меня!