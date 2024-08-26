Ученые открыли живое существо, способное стареть и молодеть по собственному желанию

Ученые открыли живое существо, способное стареть и молодеть по собственному желаниюПрирода бывает удивительна
Этот организм может возвращаться к личиночной стадии, если ему угрожает голод или физические повреждения.
В этом состоянии он развивает щупальца для захвата пищи, которые взрослые особи утрачивают. Такая способность позволяет гребневикам адаптироваться к неблагоприятным условиям и выживать.
Исследования показали, что когда гребневики были лишены пищи или подверглись физическим повреждениям, они значительно уменьшались в размерах и переходили в личиночное состояние.
Когда условия улучшались, организм снова возвращался к своей взрослой форме, восстанавливая все утраченные функции, включая способность к размножению.
Этот механизм уникален среди многоклеточных организмов и представляет интерес для дальнейших исследований, поскольку может открыть новые горизонты в понимании процессов старения и регенерации.