Ученые открыли живое существо, способное стареть и молодеть по собственному желанию

Этот организм может возвращаться к личиночной стадии, если ему угрожает голод или физические повреждения.

В этом состоянии он развивает щупальца для захвата пищи, которые взрослые особи утрачивают. Такая способность позволяет гребневикам адаптироваться к неблагоприятным условиям и выживать.

Исследования показали, что когда гребневики были лишены пищи или подверглись физическим повреждениям, они значительно уменьшались в размерах и переходили в личиночное состояние.

Когда условия улучшались, организм снова возвращался к своей взрослой форме, восстанавливая все утраченные функции, включая способность к размножению.

Этот механизм уникален среди многоклеточных организмов и представляет интерес для дальнейших исследований, поскольку может открыть новые горизонты в понимании процессов старения и регенерации.