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Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 15:45
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Ученые отправят в космос солнечные отражатели для производства энергии

В масштабах мирового сообщества
В Университет Глазго ученые готовятся отправить в космос отражатели солнечного света для улучшения производства экологически чистой энергии в масштабах мирового сообщества.
Ученые отправят в космос солнечные отражатели для производства энергии

© Ferra.ru

Профессор Колин Макиннес возглавляет проект «SOLSPACE», поддерживаемый крупным грантом ERC Advanced Grant в размере 2,5 миллиона евро. Пятилетняя исследовательская инициатива направлена на поиск новых методов максимизации производства солнечной энергии.

Проект представляет из себя космическое созвездие из тонких солнечных отражателей, направляющих солнечный свет на солнечные электростанции на Земле. Эти орбитальные зеркала дадут существенный прирост энергии в периоды максимального потребительского спроса, когда обычные солнечные фермы наименее продуктивны.

Проект фокусируется на оптимизации орбит и стратегий управления, гарантируя максимальную передачу энергии на поверхность Земли, минимизируя при этом рассеянный свет. Команда также исследует дизайн отражателей, их производственные технологии и оценивает экономический эффект данного революционного подхода к чистой энергии.

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