Ученые озвучили последствия ядерной войны между Россией и США

Так, согласно результатам сравнения, обе модели примерно с одинаковой точностью предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир погрузится в десятилетнюю ядерную зиму. Помимо этого, облака сажи, образованные в результате пожаров, вызванных взрывами, привели бы к падению средней температуры на планете почти на девять градусов Цельсия.

”Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решилась бы ее провести. <…> Необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех стран, у которых есть ядерное оружие”, — говорится в итоговой части всего исследования.