Ученые перечислили главные ошибки в поведении людей во время пандемии

Так, ученые отметили, что многие люди фокусируют все свое внимание на коронавирусе в ущерб здоровому режиму дня, исключая из него как здоровый сон, так и физическую активность и общение. Также ошибкой, по мнению экспертов, считается ложная трактовка статистической информации о коронавирусе. Так, некоторые данные о росте или снижении инфицированных могут быть неверно восприняты как улучшение или усугубление эпидемиологического фона.

Отмечается также свойство людей, придерживаться определенным социальным нормам, которые могут быть обусловлены культурными традициями. К примеру, в некоторых странах принято здороваться с человеком с помощью объятий и поцелуев, что, очевидно, способно усугубить распространение инфекции.