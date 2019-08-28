Ученые перечислили плюсы глобального потепления для экономики и сельского хозяйства

В качестве примера, ученые рассказали об изменении климата в западной Вирджинии. Там, по словам ученого из местного университета Джейсона Хаббарта, вегетационный период становится с каждым годом длиннее. Напомним, что так называют время, в течение которого почва подходит для выращивания растительности.

*”В будущем климат на территории современной Западной Вирджинии, вероятно, будет более благоприятным для сельскохозяйственного производства. Мы должны планировать это сейчас”, — сказал Хаббарт, профессор гидрологии и качества воды.

Таким образом ученые предполагают, что глобальное потепление хоть и может нести разрушения, в виде таяния ледников или засухи на и так засушливых территориях, но при этом они хотят напомнить, что изменение в климате также может привести и к процветанию тех регионов, где сейчас среднегодовая температура недостаточно высокая для комфортной жизни.