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Ученые перечислили полезные для профилактики депрессии продукты
От форели до шоколада
Американские ученые перечислили полезные для профилактики депрессии продукты. По их словам, сезонная депрессия провоцируется дисбалансом химических веществ в организме и дефицита энергии.
В связи с этим они порекомендовали отнестись со всей серьезностью к рациону питания. Они отметили, что падать настроение может ввиду недостатка витамина D. Увеличить его уровень можно с помощью употребления форели и лосося.
В то же время ограничить возникновение тревожности можно добавив животный белок и зеленые листовые овощи в рацион. Также в список полезных для профилактики депрессии продуктов вошел темный шоколад.
Нескольким ранее мы писали о продуктах, опасных для употребления. В данном случае речь о продуктах, употребление которых на регулярной основе может привести к летальному исходу.
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