Ученые перечислили полезные виды чая

Согласно данным британских исследователей(https://riafan.ru/1421711-samyi-poleznyi-vid-chaya-na-zavtrak-opredelili-britanskie-uchenye0, самым полезным для организма чаем является зеленый чай. Они обратили внимание на то, что он состоит из антиоксидантов и кофеина, что, в свою очередь, способствует ускорению обмена веществ.

Помимо прочего в число полезных видов чаев вошел и мятный чай. Его специалисты оценили за успокаивающий эффект. Также специалисты раскрыли пользу чайного напитка из имбиря. Так, по их словам, он способен остановить воспалительные процессы в организме употребившего. Полезным был назван и травяной чай ройбуш, за счет его способности регулировать показатели сахара в крови, уменьшая тем самым вероятность развития сердечных болезней.

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