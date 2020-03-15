Ученые перечислили привычки, которые оказывают негативное влияние на мозг

Выяснилось, что самое вредоносное влияние на мозг оказывает большое количество насыщенных жиров в рационе. Для того, чтобы противодействовать этому ученые рекомендуют избавиться от некоторых привычек. Одной из таких привычек является сидячий образ жизни. Так, ученые отметили, что для работы мозга очень полезна физическая активность, поскольку именно во время нее выделяются эндорфины, которые способствуют улучшению физической и психологической составляющей человека.

Выполнение ряда дел одновременно, по мнению ученых, также является негативной привычкой, поскольку затрудняет мозговую активность. По словам экспертов, это также способствует выработке адреналина, что, в свою очередь, еще больше напрягает мозг, замедляя мыслительный процесс.

Зависимость от гаджетов также является раздражителем для мозга. Так, по словам ученых, экраны не дают людям отдохнуть, поскольку поток фотонов непрерывно влияет на глаза, а это ведет к выделению импульсов для мозга, в связи с чем замедляется процесс выработки мелатонина. Кроме того, негативно влияющей на мозг привычкой ученые называют и плохой сон.