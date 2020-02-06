Ученые перечислили продукты для защиты от коронавируса

По словам эксперта, жители Китая в качестве защиты от коронавируса употребляют капусту. Так, всего в 150 гр капусты содержится 90% дневной нормы витамин С. За счет аскорбиновой кислоты, которая является антиоксидантом, уменьшается вероятность возникновения воспалений, а также ускоряется заживление ран. Кроме того, капуста богата магнием, калием, а также рядом других веществ с полезными свойствами, способствующих продуктивной работе важный функций организма, в числе которых и защитная.

Также диетолог отметила шпинат, который за счет большого содержания витамина А сохраняет здоровье слизистых оболочек. В то же время полезным будет добавить в свой рацион морковь, поскольку данный овощ способен усилить иммунную систему, стимулируя рост здоровых клеток. Эффективной поддержки иммунной системы можно добиться и с помощью брокколи. Кроме того, она также может выступать в роли адсорбента.

В качестве профилактики диетолог также порекомендовала включить в ежедневный рацион такие продукты, как телячья печень, говядина, бобовые, рыба, а также орехи и семена подсолнечника