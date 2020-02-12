Ученые перечислили продукты для улучшения работы кишечника

Так, медики отметили кокос, а также продукты на его основе, в числе которых как молоко, так и йогурт. Его польза обусловлена наличием противогрибковых, а также противовирусных свойств. Также специалисты выделили перечную мяту, которая способна расслабить кишечный тракт, уменьшив при этом боли, вздутие и прочие симптомы синдрома раздраженного кишечника. Эффективно противодействовать воспалению в кишечнике, а также активизировать активность бактерий, которые противодействуют инфекциям, можно за счет употребления жирных сортов рыбы, полезных благодаря наличию омега-3 кислот.

Полезной для кишечника оказались также лимоны и малина. Так, лимон способен сохранить здоровый бактериальный баланс, тогда как малина, за счет высокого содержания клетчатки, способна ликвидировать запоры и прогрессию дивертикулеза.