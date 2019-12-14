Ученые перечислили продукты, которые приводят к бессоннице

В рамках исследования ученые опросили порядка 50 тысяч человек, которые подробно рассказали об особенностях своего питания. Собрав общую базу данных, специалисты пришли к выводу, что у людей, рацион питания которых богат высоким содержанием рафинированных углеводов, в частности сахара, белого хлеба и белого риса, вероятность ухудшения сна значительно увеличивается.

По словам ученых, данные продукты способствуют увеличению уровня сахара в крови, что и приводит к бессоннице. ”Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон”, — поделились авторы исследования.