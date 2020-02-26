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Ученые перечислили продукты, влияющие на развитие инсульта
Стало понятно, что стоит есть, а от чего лучше отказаться
Издание European Heart Journal опубликовало новый материал, в котором ученые перечислили продукты, влияющие на развитие инсульта. Для выявления связи между продуктами питания и развитием инсульта исследователи на протяжении 12,7 лет изучали данные о 418 329 мужчинах и женщинах из девяти европейских стран.
Было установлено, что вероятность развития ишемического инсульта была наиболее низкой при употреблении фруктов и овощей. Так, отношение рисков при их употреблении составляло порядка 0,87 при 200г/день. Также пониженный коэффициент развития инсульта был зафиксирован и при употреблении пищевых волокон - 0,77 при 10г/день, молока - 0,95 при 200г/день, а также йогурта - 0,91 при 100г/день и сыра - 0,88 при 30г/день.
Также ученые выявили продукты, которые негативно влияют на развитие данного заболевания. Так, повышение вероятности развития инсульта было зафиксировано при употреблении красного мяса, коэффициент риска при котором составил порядка 1,14 при 50г/день. Еще более высокие риски были отмечены при употреблении яиц - 1,25 при 20 г/день.