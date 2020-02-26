Ученые перечислили продукты, влияющие на развитие инсульта

Было установлено, что вероятность развития ишемического инсульта была наиболее низкой при употреблении фруктов и овощей. Так, отношение рисков при их употреблении составляло порядка 0,87 при 200г/день. Также пониженный коэффициент развития инсульта был зафиксирован и при употреблении пищевых волокон - 0,77 при 10г/день, молока - 0,95 при 200г/день, а также йогурта - 0,91 при 100г/день и сыра - 0,88 при 30г/день.

Также ученые выявили продукты, которые негативно влияют на развитие данного заболевания. Так, повышение вероятности развития инсульта было зафиксировано при употреблении красного мяса, коэффициент риска при котором составил порядка 1,14 при 50г/день. Еще более высокие риски были отмечены при употреблении яиц - 1,25 при 20 г/день.