Ученые перечислили три простые привычки, которые продлят вашу жизнь

Для начала ученые рекомендовали не употреблять много сахара. Его высокое потребление сахара может вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Снижение его потребления поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма.



Доктор Дэвид Синклер посоветовал принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Он содержится, в красном вине и некоторых других продуктах, и считается естественным помощником замедления процесса старения.



Кроме того, ученые рекомендовали принимать витамин D. Он продлевает жизнь и снижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Однако в холодный период года люди не получают его в достаточном количестве, поэтому его нужно принимать в виде таблеток.