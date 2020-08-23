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Ученые планируют лечить герпес редактированием генома
Вероятно, им удалось найти средство для исцеления герпеса губы
Издание New York Post поделилось новым материалом, в котором сообщается о том, что ученые Сиэтла планируют лечить герпес редактированием генома.
Сообщается, что ученые провели исследование, направленное на поиски метода лечения грызунов от вируса простого герпеса, по итогам которого были зафиксированы стабильные улучшения результатов. Отмечается, что 90% случаев успешного избавления от вируса были достигнуты учеными путем генной терапии или редактированием генома. В частности, специалисты в своей работе эксплуатировали крошечные энзимы для вырезания ДНК вируса.
Ученые считают, что им удалось найти средство для исцеления герпеса губы, которым, к слову, подвержены 10 млн жителей США. Исследователи также считают, что результаты данной работы повлияют и на методы лечения генитального герпеса.