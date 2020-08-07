Ученые планируют подключать деревья к 5G

Как стало известно, группа ученых из немецкой Высшей школы прикладных наук Остфалия прямо сейчас занимается созданием различных способов применения 5G в лесном хозяйстве. Судя по имеющимся данным, эксперты склоняются к оснащению деревьев специальными сенсорами, которые будут следить за их состоянием.

”Каждое дерево будет в этом случае «рассказывать» нам в режиме реального времени, как у него обстоят дела. Хватает ли ему влаги? Или ее слишком много? Не слишком ли жарко? Нет ли признаков появления короедов? Как себя чувствует корневая система? Каков окружающий дерево воздух?”, — рассказал профессор Андреас Лигоки.

Подобные сенсорные системы также могут быть полезны и в сфере деревообработки. Так, например, автоматизированные системы на ходу смогут понимать, какого качества материал в руках у машины для рубки леса, после чего без участия человека сортировать все собранное сырье.