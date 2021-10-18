Ученые: Плесень может вас видеть

Но не так четко как вы ее

В статье журнала eLife, биологи продемонстрировали, как цианобактерии и другие одноклеточные организмы могут улавливать свет и двигаться по направлению к нему. Оказывается, все их тело выполняет роль глаза.