Наука и технологии
Сегодня в 14:40
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Ученые по солям определили давность наличия воды на Марсе

А также ее поведения
Эллен Лиск и Бетани Элманн из Калифорнийского технологического института составили более четкое представление о прошлом Марса, выяснили вероятное поведение последней жидкой воды на Марсе и определили, когда она перестала течь, все благодаря отслеживанию солевых отложений.
Ученые по солям определили давность наличия воды на Марсе

Они исследовали следы хлоридов, поскольку они являются солями, наиболее легко растворимыми в воде. Поэтому, если вокруг есть вода, эти хлоридные соли будут растворены в ней. ТАким образом, исследователи составили карту наличия хлоридных отложений по всей марсианской поверхности. Анализ этих отложений позволил исследователям получить ряд данных о воде, которая их туда принесла.

Ученые выяснили, что многие из подобных отложений находились в относительно узких каналах, а высота залежей часто была выше, чем у соседних бассейнов. Лиск и Эльманн предположили, что вода стекала в каналы, но высыхала, не достигнув бассейнов, которые они заполняли. Еще один фактор, который установили исследователи, заключается в том, что эти каналы были относительно узкими и неглубокими - менее трех метров в глубину.

Помимо этого, исследователи обратили внимание на возраст соляных отложений. Они сосредоточились на датах отложений подстилающих пород, которые дают максимальный возраст для соли, отложенной поверх них. Их данные разнятся от 3.3 млрд лет назад до 2.3 млрд, что гораздо позднее, чем считалось ранее.

Источник: ARS Technica
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