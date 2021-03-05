Ученые подарили роботу слух с помощью уха мертвой саранчи

Разработан необычный робот был учеными из Тель-Авивского университета. Они взяли ухо мертвой саранчи и внедрили его в робота, подарив ему тем самым способность воспринимать звуки. Причем устройство способно интерпретировать услышанное и двигаться определенным образом. К примеру, услышав два хлопка робот двигается назад.

Отмечается, что изначально ухо мертвой саранчи вместе с нервом были перемещены в воду. Это было необходимо для циркуляции звука и воздуха. Впоследствии была реализована сеть электродов и микротекучий чип. Во время распознавания ухом саранчи звуков происходит процесс преобразования их в электрические сигналы, которые, в свою очередь, передаются в электрофизиологическую измерительную систему, контроллер, а также системы обработки сигналов.