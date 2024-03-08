Ученые подписали соглашение об использовании ИИ в биологии во благо человечества

Эксперты, среди которых лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Арнольд, утверждают, что потенциальные выгоды от применения текущих технологий искусственного интеллекта в дизайне белков перевешивают возможные угрозы, включая создание вакцин и лекарств.

Соглашение не ставит целью подавление развития или распространения технологий ИИ, а направлено на регулирование использования оборудования, способного создать новый генетический материал.

Исследования по созданию синтетических белков с применением искусственного интеллекта считаются перспективным направлением в биотехнологии, но существует опасность применения подобных технологий во вредных целях. Ученые призывают к разработке средств безопасности, предотвращающих использование оборудования для производства вредных материалов, и требуют проведения проверок безопасности новых моделей искусственного интеллекта до их внедрения.