Ученые подсчитали, когда США может достичь почти 100% экологически чистой энергии

Так, согласно опубликованным данным, уже к 2035 году Соединенные Штаты могут быть обеспечены 90% экологически чистым, безуглеродным электричеством по всей стране. На данный момент это первое в своем роде исследование, в котором показано, как уменьшение стоимости солнечной и ветряной энергии могут сказаться на выработке и выбросах от существующих электростанций, которые работают на ископаемом топливе.

Сообщается, что наращивание дополнительных возобновляемых источников не только позволит экономике получить инвестиции в размере 1,7 трлн долларов, но и положительно отразиться на росте рабочих мест в энергетическом секторе. 90% экологически чистая электроэнергия в 2035 году будет способствовать уменьшению расходов на на окружающую среду и здравоохранение на 1,2 трлн долларов к 2050 году благодаря сокращения ущерба от загрязнения воздуха и выбросов углерода.