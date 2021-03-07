Ученые подсчитали, сколько человек может умереть в первые часы войны между США и Россией

Так, по подсчетам исследователей, в первые часы войны между США и Россией может умереть порядка 90 млн человек. Для того, чтобы выяснить это, ученые разработали симуляцию, способную моделировать потенциальный военный конфликту между Россией и Соединенными Штатами. Причем при реализации симуляции специалисты брали в расчет реальные позиции стран.

”По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек”, — выяснили ученые Принстонского университета.

Данная работа была проведена для того, чтобы показать, что военные действия двух ядерных держав обернутся масштабными и катастрофическими исходами.