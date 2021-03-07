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Ученые подсчитали, сколько человек может умереть в первые часы войны между США и Россией
Около 90 млн
Издание The National Interest, ссылаясь на результаты исследования ученых Принстонского университета, [опубликовало](https://riafan.ru/1399890-amerikanskie-uchenye-voina-mezhdu-rf-i-ssha-v-pervye-chasy-uneset-zhizni-90-mln-chelovek) материал, в котором сообщается, сколько человек может умереть в первые часы войны между США и Россией.
Так, по подсчетам исследователей, в первые часы войны между США и Россией может умереть порядка 90 млн человек. Для того, чтобы выяснить это, ученые разработали симуляцию, способную моделировать потенциальный военный конфликту между Россией и Соединенными Штатами. Причем при реализации симуляции специалисты брали в расчет реальные позиции стран.
”По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек”, — выяснили ученые Принстонского университета.
Данная работа была проведена для того, чтобы показать, что военные действия двух ядерных держав обернутся масштабными и катастрофическими исходами.