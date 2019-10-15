Ученые подсчитали возможный ущерб от климатической катастрофы на Земле

Так, по данным исследователей, отдельные последствия глобального потепления могут компенсировать друг друга. Речь идет о том, что если в западной части США усилятся засухи, то на северо-востоке страны начнутся более интенсивные осадки. Также изменение климата может привести к тому, что люди в конечном итоге адаптируются к новым условиям, после чего могут снизиться человеческие жертвы от стихийных бедствий.

Но при этом последние исследования ученых показывают, что частота самых дорогостоящих природных катастроф в последние годы заметно резко возросла. В свою очередь это может стать новой проблемой для экономики человечества в целом и отдельных стран в частности.