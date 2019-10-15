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Ученые подсчитали возможный ущерб от климатической катастрофы на Земле
А также рассказали о снижении человеческих жертв от подобного рода катаклизмов
По данным издания Ars Technica, международная группа ученых выступила с официальным заявлением, согласно которому изменение климата на планете приведет к увеличению экономического ущерба от климатических катастроф.
Так, по данным исследователей, отдельные последствия глобального потепления могут компенсировать друг друга. Речь идет о том, что если в западной части США усилятся засухи, то на северо-востоке страны начнутся более интенсивные осадки. Также изменение климата может привести к тому, что люди в конечном итоге адаптируются к новым условиям, после чего могут снизиться человеческие жертвы от стихийных бедствий.
Но при этом последние исследования ученых показывают, что частота самых дорогостоящих природных катастроф в последние годы заметно резко возросла. В свою очередь это может стать новой проблемой для экономики человечества в целом и отдельных стран в частности.
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