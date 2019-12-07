Ученые подтвердили безопасность 5G

Учеными из Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности были проведены двойный “слепые” исследования, в рамках которых люди с симптомами EHS ( электромагнитная гиперчувствительность) было предложено рассказать о своем самочувствии при входе в помещение с сильным электромагнитным излучением от 5G. В ходе исследования участники несколько раз входили в комнаты, не зная о том, включено излучение или нет. Более того, во время экспериментаа об этом не знали даже ученые. В результате было зафиксировано, что никто из гиперчувствительных людей не смог идентифицировать было излучение или нет.

Ученые отмечают, что симптомы EHS действительно имеют место быть, однако на сегодняшний день данная гиперчувствительность не доказана наукой, а по некоторым исследованиям, может быть и вовсе вызвана предрассудками человека, уверенного во вредности технологии. ”Изменить мнение людей, которые боятся вакцинации и считают, что Земля плоская, очень трудно”, — заключили исследователи.