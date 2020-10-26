Ученые подтвердили правдивость популярных стереотипов о женщинах и мужчинах

Так, согласно исследовательским данным, мужчин действительно можно назвать эгоистами. Ученые подтвердили, что мужчины практически не могут сочувствовать, а также избегают выяснения отношений. Это было установлено в ходе масштабного опроса, в котором приняли участие 20000 мужчин и женщин. В его рамках выяснилось, что на мужчинах почти не сказываются события, которые происходят в жизни партнерш, тогда как женщины, напротив, активно участвуют в жизни своих мужчин.

Подтвердился и стереотип о том, что женщины более болтливы. По данным психоневролога Луэнн Бризендайн, женщины в день произносят порядка 2000 слов, тогда как мужчины ограничиваются 10000. Отмечается, что у девочек более активно функционирует белок FOXP2, ответственный развитие речевых и языковых навыков.

Ученые также пришли к выводу, что женщины действительно не умеют пить, что обусловлено биологическими особенностями. Также исследователи признали, что мужчины лучше ориентируются в пространстве, а женщины хорошо справляются с выполнением сразу нескольких задач одновременно.